ريال مدريد يستعد مكانه في صدارة الأندية الأعلى قيمة في العالم

بعد تناوب برشلونة ومانشستر يونايتد على الصدارة آخر عامين

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

على الرغم من تعرض ريال مدريد لمشكلات بالجملة على مدار الأشهر الـ12 الماضية، إلا أنه نجح في استعادة مكانه في صدارة الأندية الأعلى قيمة في العالم، وفقًا لآخر دراسة أجرتها مجلة "فوربس" الأمريكية.

وعانى النادي الملكي الأمرين العام المنقضي، وكانت البداية بتقديم بطل ثلاثية الأبطال زين الدين زيدان لاستقالته من تدريب الفريق، وتبعه بفترة وجيزة الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو، بانتقاله إلى يوفنتوس، في الوقت الذي تقاعس فيه الرئيس فلورنتينو بيريز لتدعيم الفريق بأسماء قادرة على تعويض رحيل صاروخ ماديرا.

وجاءت المحصلة النهائية، الخروج من الموسم الماضي بمونديال الأندية، في المقابل ودع البطولات الثلاث الليجا، وكأس وملك إسبانيا ودوري الأبطال في ظرف 6 أيام، مع ذلك، نقلت صحيفة "الماركا" عن نظيرتها الأمريكية المتخصصة في رصد ثروات المشاهير والمؤسسات الكبرى، أن الملكي عاد مرة أخرى، لصدارة الأندية الأعلى قيمة في العالم.

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فهل يظهر لو سيلسو بصورة مميزة تحت إمرة مُواطنه بوتشيتينو؟ 🇦🇷@Mastercard pic.twitter.com/rxywB0Gp0b — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وبحسب التقرير، فإن القيمة السوقية للريال زادت بنحو 4% في عام 2019، لتصل لنحو 4.239 مليار دولار، وذلك بعد تناوب برشلونة ومانشستر يونايتد على الصدارة في آخر عامين، وذلك بفضل الكؤوس التي حققها الفريق في الفترة بين عامي 2016 و2018، فضلاً عن جني ما يزيد عن 100 مليون دولار من رعاية شركة أديداس وعائد البث التلفزيوني.

وجاء خلفه في قائمة الأعلى قيمة تسويقية في العالم، الغريم المحلي برشلونة، بفارق طفيف، حيث بلغت القيمة التسويقية للكتلان نحو 4.021 مليار بنفس العملة، وتبعه مانشستر يونايتد بـ3.808 مليار، ثم بايرن ميونخ في المركز الرابع بـ2.688 مليار، وبالترتيب مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، ليفربول توتنهام، في المركز الخامس حتى التاسع، وأيضًا بفروق طفيفة.