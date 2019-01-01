ريال مدريد يستعد للتخلص من مهاجمه المنبوذ

عقبة واحدة تعيق خروجه من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد بصدد التخلص من أحد المنبوذين، الذين فشلوا في إقناع زين الدين زيدان بالتمسك بهم في مشروعه الكبير الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" المقربة جدًا من غرفة صناعة القرار داخل "سانتياجو بيرنابيو"، فإن المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز، يستعد لمغادرة النادي، بتوصية من زيزو وموافقة من فلورنتينو بيريز.

وقالت الصحيفة، إن المهاجم الذي اقترن اسمه بتوتنهام قبل غلق الميركاتو الصيفي في بلاد الضباب، تلقى أكثر من عرض لإحياء مسيرته بعيدًا عن مقاعد بدلاء اللوس بلانكوس، أبرزهم الثنائي فالنسيا وإسبانيول.

ولفت التقرير إلى أن النادي الكاتلوني يستهدف صاحب الـ25 عامًا لتعويض إجليسياس، بينما خفافيش "الميستايا"، يخططون لضمه كبديل محتمل للمهاجم رودريجو مورينيو، المرشح فوق العادة للانتقال لنادٍ آخر قبل انتهاء نافذة اللاعبين الصيفية في إسبانيا.

وفي الختام، نوهت المصدر إلى أن حجر العثرة الوحيد لخروج دياز من الريال، راتبه السنوي الكبير بالنسبة لإسبانيول وفالنسيا، حيث يتقاضى 5 مليون يورو في الموسم، وهو ما قد يفسد خطة التخلص منه، على غرار ما حدث مع الويلزي جاريث بيل، الذي فشلت كل محاولات طرده، بسبب راتبه الضخم جدًا -14 مليون يورو-.

نتابعها، نمارسها، نحبها .. كرة القدم حياة! ❤️⚽️ pic.twitter.com/N9a28iC5BR — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

ولم يشارك ماريانو دياز في أي مباراة مع الريال في فترة التحضير الصيفية، غير أنه لم يسجل سوى هدفين فقط مع الفريق بعد ضمه من ليون الصيف الماضي مقابل 23 مليون يورو.