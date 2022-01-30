ريال مدريد يريد رونالدو لا هازارد.. قلق قد يُبعد هالاند عن الملكي!

انتابت حالة من القلق مسؤولي ريال مدريد بشأن الحالة البدنية لصفقتهم المأمولة، إرلينج هالاند، قد تتسبب في تغيير وجهة نظرهم بضمه.

هالاند تعرض إلى إصابة عضلية في مباراة هوفنهايم بالجولة الماضية من الدوري الألماني، ولا تزال مدة غيابه عن بوروسيا دورتموند مجهولة.

ويحلم ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند وكذلك ضم كيليان مبابي، لكن قد تتغير الخطة بسبب إصابات الدولي النرويجي الكثيرة.

لماذا تُعيد إدارة ريال مدريد التفكير في ضم هالاند؟

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن كثرة إصابات هالاند مع دورتموند أعادت سيناريو إيدين هازارد إلى أذهان مسؤولي ريال مدريد.

فلورنتينو بيريز واضح، هو يريد نجمًا يحمل ريال مدريد على كتفيه مثل كريستيانو رونالدو، مع إصابات قليلة، لا مثل هازارد أو جاريث بيل.

أما تكرار سيناريو هازارد، بدفع مبلغ ضخم في هالاند ثم تعرضه لإصابات كثيرة تبعده عن الملاعب وتُفقده حساسية المباريات، فهي فكرة غير مقبولة أبدًا.

ما هو تاريخ هالاند مع الإصابات؟

تُعد إصابة هالاند في مباراة هوفنهايم هي ثالث إصابة له هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند.

صاحب الـ21 عامًا غاب عن عشر مباريات هذا الموسم مع دورتموند سبع منها بسبب مشاكل في الفخد، وثلاث بسبب إصابة في العضلات.

الواضح هو وجود هشاشة في ركبتين هالاند، وكذلك العضلة المثنية في وركه وعضلاته عمومًا تثير قلق مسؤولي ريال مدريد.

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