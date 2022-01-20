ريال مدريد يرفض مبادرة إلتشي بسبب أسطورته

كشفت تقارير صحفية، عن رفض إدارة ريال مدريد، مبادرة تكريمية، من نادي إلتشي، خلال مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا، بسبب الحداد على أسطورة الميرينجي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة التشي كانت تريد من لاعبيها أن يقفوا في ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، بعد فوزهم بكأس السوبر الإسباني، ولكن إدارة الميرينجي رفضت.

وكان ريال مدريد، قد حقق لقب السوبر الإسباني للمرة الثانية عشر في تاريخه، مطلع الأسبوع الحالي بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن رفض إدارة ريال مدريد، جاء بسبب حالة الحداد، على أسطورة الفريق الراحل فرانسيسكو خينتو، الذي توفى قبل يومين عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

وفي سياق متصل كتقدير للأسطورة الراحلة، قررت إدارة إلتشي الوقوف دقيقة حداد، على روح خينتو قبل انطلاق المباراة، وأهدت لاعبي ريال مدريد صورة للاعب الراحل أثناء مشاركته أمام إلتشي في الستينيات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيستضيف إلتشي، مساء الأحد 23 يناير، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.