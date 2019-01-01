ريال مدريد يرفض التفريط في خاميس لصالح أتلتيكو

نادي ريال مدريد يرفض دعم جاره العاصمي أتلتيكو بتركه للكولومبي خاميس رودريجيز ينضم لهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يرفض بشكل قاطع انضمام الكولومبي خاميس رودريجيز لصفوف الجار العاصمي أتلتيكو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن ريال مدريد يفضل انضمام خاميس لصفوف نابولي الإيطالي على حساب أتلتيكو.

ويفضل اللاعب نفسه كذلك اللعب لصالح نابولي الإيطالي وهو ما يتوافق مع رغبة ريال مدريد في عدم منحه للجار أتلتيكو لدعمهم هذا الصيف.

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وتعد المفاوضات مع نابولي معقدة بعض الشيء لأن الفريق الإيطالي مهتم فقط بالحصول على خدمات اللاعب في صفوفه على سبيل الإعارة وهو ما يرفضه النادي الملكي.

وكان أكثر من عنصر من داخل فريق نابولي قد أعربوا عن أملهم في اتمام الصفقة قريبًا، وأكدوا على أهمية اللاعب وقيمته الفنية بالنسبة للنادي الإيطالي.

جدير بالذكر أن خاميس كان قد أنهى لتوه فترة إعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني، وكان البافاري لديه فرصة للتعاقد معه بشكل نهائي لكن الفريق قرر عدم تفعيل ذلك البند.