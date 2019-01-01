ريال مدريد يرسم خطة تمويل جزء من الصفقة السادسة

الضحية صانع الألعاب

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء في بعض الصحف الإنجليزية، عن استعداد مجلس إدارة ريال مدريد لبيع صانع الألعاب الفائض عن حاجة زين الدين زيدان، لتمويل الصفقة المنتظرة السادسة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" نقلاً عن "ديلي ميل"، فإن الرئيس اتفق مع المدرب الفرنسي على بيع الكولومبي خاميس رودريجيز لنابولي مقابل 40 مليون يورو، كجزء من المبلغ المطلوب لتمويل الصفقة الأهم بالنسبة لزيزو.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة الأهم التي ينتظرها المدرب الفرنسي، قدوم مواطنه بول بوجبا، لتعزيز مركز وسط الملعب، بعد تدعيم الدفاع والهجوم بلاعبين من نوعية ميليتاو، رودريجو، لوكا يوفيتش وآخرهم الساحر البلجيكي إدين هازارد.

ورغم تمسك صاحب الأهداف السينمائية بالبقاء في "سانتياجو بيرنابيو"، إلا أن الصحيفة البريطانية استبعدت سيناريو استمراره ولو لموسم واحد، لعدم حاجة زيدان لخدماته، والأهم لحاجة الإدارة لجمع السيولة اللازمة، لإطلاق سراح بوجبا من "أولد ترافورد" مقابل 150 مليون يورو.



وختم التقرير بالإشارة إلى رغبة النادي في التخلص من عدو الجماهير جاريث بيل، لكن مشكلته تكمن في عدم وجود مشتري، بإمكانه التكفل بدفع راتبه السنوي الذي يُقارب الـ14 مليون يورو، وذلك بعد هبوط مستواه بشكل صادم منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

كينو إلى الجزيرة الإماراتي 🇦🇪

أرناتوفيتش إلى الدوري الصيني ✈️

وأهم التعاقدات التي تمت في #ميركاتو_جول ✍️ pic.twitter.com/OadyhYcLbR — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وهو ما يمثل ضربة لبيريز، الذي يحتاج لبيع لاعبين بمبالغ كبيرة، لتفادي خرق قانون اليويفا للعب النظيف، بعد إنفاق أكثر من 300 مليون في الميركاتو الصيفي حتى الآن.