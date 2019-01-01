ريال مدريد يدخل في محادثات لضم ظهير ليون

قيمة التعاقد معه تبدو المشكلة الوحيدة

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في محادثات جدية مع نظيره الفرنسي ليون، من أجل التعاقد مع لاعبه فيرلاند ميندي.

ظهير ليون تألق بشكل لافت مع الفريق هذا الموسم، ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

المدرب زين الدين زيدان، لازال يبحث عن تدعيمات استعداداً للفترة القادمة، بعد الموسم المخيب للميرينجي بالخروج من جميع البطولات.

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مركز الظهير الأيسر يعتبر من أولويات زيدان، نظراً للمستوى المنخفض للبرازيلي مارسيلو وعدم إيمانه بقدرات الثنائي المعار ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي.

ميندي يمتلك العديد من الصفات المميزة التي يريدها زيدان، وأهمها السرعة والمهارة والقدرة على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل متوازن.

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ويرتبط ميندي بعقد مع ليون حتى 2023، مما يعني أن ريال عليه دفع مقابل مادي كبير لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عنه.

وفي حالة الفشل في ضم الظهير الفرنسي، ربما يتجه زيدان نحو جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس كخيار أقل تكلفة من ميندي.