ريال مدريد يخطط لضم مواطن هالاند لتدعيم هجومه

لاعب مغمور مطلوب في ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع مواطن إيرلينج هالاند النرويجي ولاعب طرابزون سبور، الكسندر سورلوت، لتطوير هجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ريال مدريد يحاول التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة بعد تذبذب مستوى لوكا يوفيتش.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ ريال مدريد يراقب سورلوت ويحاول الحصول على خدماته بعد تألقه في الدوري التركي خلال الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ صاحب الـ 24 عامًا سجل 21 هدفًا في 30 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري كما أنّ هناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وتحاول أندية ميلان وتشيلسي ونابولي وليون ومارسيليا وموناكو وبايرن ميونخ الحصول على خدمات اللاعب بمجرد فتح سوق الانتقالات.

يوفيتش لم يسجل سوى هدفين فقط خلال الموسم الجاري بعد مشاركته في 24 مباراة منها 8 مباريات فقط أساسيًا.

اللاعب الصربي واجه أزمة في بلاده بعد أن ترك الحجر الطبي دون إذن السلطات مما هدده بالسجن لسنوات.