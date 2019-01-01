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ريال مدريد يخطط لضم سيلفا من مانشستر سيتي

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Getty Images
هل يتعاقد ريال مدريد مع صفقة أخرى من مانشستر سيتي؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وضع نادي ريال مدريد لاعب مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، على قائمة المرشحين للانضمام للنادي الملكي.

سيلفا انضم في 2017 إلى مانشستر سيتي قادمًا من موناكو الفرنسي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بمستوى سيلفا مع مانشستر سيتي ويرغب في التعاقد معه.

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وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة الفريق الملكي تراقب اللاعب في الفترة الحالية بغية جلبه.

سيلفا سجل 7 أهداف وصنع مثلها في الموسم الجاري رفقة مانشستر سيتي.

ويحاول ريال مدريد ضم إيدين هازارد من تشيلسي وذلك حال تمكن الأخير من التعاقد مع لاعب برشلونة، فيليبي كوتينيو.

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