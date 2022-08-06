ريال مدريد يخطط لحرمان أتلتيكو من مهاجم برشلونة السابق

خيار جديد داخل إدارة النادي الإسباني

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني المشهد، من أجل خطف أحد الأهداف التي يسعى لها غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيكر برافو مهاجم ليفركوزن الشاب يظهر في الأفق من جديد، بعدما تم عرضه على النادي الإسباني بالفعل الصيف الماضي، وتكرر نفس الأمر بالسوق الحالي.

وفي ظل مفاوضات أتلتيكو مع صاحب الـ17 سنة الذي يعتبر أحد أهم المواهب في الكرة الألمانية، يراقب ريال الموقف من بعيد استعدادًا للانقضاض على الصفقة.

هل ينضم برافو إلى ريال مدريد؟

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب كان يبدو وكأن مصيره يتجه نحو أتلتيكو مدريد خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن وصول ريال تسبب في تعطيل الأمور.

وأوضحت أن اللاعب يسعى في الوقت الحالي للحصول على فرصة في نادٍ يمكنه من الوصول للفريق الأول بأفضل صورة ممكنة، واعتبر أتلتيكو الخيار المفضل له.

ورغم دخول ريال في المفاوضات إلى أن النادي لم يحسم قراره حتى الآن بضم برافو بشكل نهائي رغم الأهمية التي يتمتع بها اللاعب.

ويعتبر السعر الذي سيطلبه ليفركوزن للتخلي عن برافو، أحد أهم العناصر التي ستتحكم في قرار ريال الذي لا يريد دفع مبالغ غير معقولة لضم لاعبين شباب في الوقت الحالي، لكن يظل اسمه من أبرز الأسماء المطروحة داخل إدارة النادي.

من هو إيكر برافو؟

اللاعب بدأ مسيرته في برشلونة وتدرج بمراحل الشباب وصولًا بفريق تحت 16 سنة في عام 2020، وبعدها بعام واحد قرر الرحيل عن النادي الكتالوني متجهًا إلى ليفركوزن.

ولعب برافو 14 مباراة مع فريق تحت 19 سنة وسجل 7 أهداف وصنع 3 بالنادي الألماني، وسجل 3 وصنع مثلهم بفريق تحت 17 سنة.

وظهر نجم المنتخب الإسباني للشباب في مباراتين فقط مع الفريق الأول لليفركوزن بمجموع 24 دقيقة، لكنه يظل أحد أهم المواهب الهجومية الواعدة في ألمانيا.