ريال مدريد يخسر لاعبه أمام رايو فاييكانو بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا

خرج أندي لونين من حسابات ريال مدريد لمباراة راييو فاييكانو يوم الأحد في الدوري الإسباني، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

الحارس الأوكراني ليس جاهزًا من الناحية العقلية ولا الجسدية للتواجد مع ريال مدريد في ظل ما يعانيه وطنه من أزمة كبيرة.

ريال مدريد من المدرب كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز وكذلك جميع اللاعبين، لم يتردد في دعم لونين بكل السبل لعبور الأزمة.

هذا ما أكده المدرب الإيطالي، فقال "تحدث معه وكذلك الرئيس وأظهرنا الحب له، الحرب حقًا مخيفة".

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لونين حاليًا يعكف على جمع تبرعات من أجل مساعدة الشعب الأوكراني في محنته الراهنة.

الحارس نشر حالة عبر إنستجرام يطلب من المواطنين الإسبان الدعم بالمال والطعام والأدوات الطبية وغيرها.

كما قام لونين بإعادة نشر اللافتة التي خرج بها لاعبو برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي بعنوان "اوقفوا الحرب".

لونين ازدادت مشاركاته هذا الموسم مع إصابة تيبو كورتوا، لكن غيابه أمام رايو لن يكون مؤثرًا من الناحية العملية.