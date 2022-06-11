ريال مدريد يختار خليفة مبابي.. ومشكلتان أساسيتان تواجهان الصفقة

خليفة مبابي على رادار ريال مدريد.. لكن هل تتم الصفقة المليئة بالصعوبات؟

يستمر ريال مدريد في جهود تدعيم الفريق في الميركاتو وبالتحديد في خط الهجوم، وبعد أن تم حسم انضمام أوريليان تشواميني إلى الفريق، يبدو أن ريال مدريد بصدد اتخاذ خطوات جدية نحو هدف آخر في الميركاتو، من فرنسا أيضًا.

منذ تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، يبحث الفريق الملكي عن خليفة في المستوى، والآن قد وجد هذا الهدف.

كريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيج الذي ظهر بمستوى مبهر في الموسم الماضي بالبوندسليجا، المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا والذي تمت تسميته كأفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم المنصرم بعدما سجل 20 هدفًا ومنح 15 صناعة في 34 مباراة هو واحد من أبرز الصفقات التي ستشعل الجدل في أوروبا، وريال مدريد مستعد للدخول في صفقة من هذا الحجم.

هناك مشكلتان أساسيتان أمام هذه الصفقة، الأولى تتمثل في أن لايبزيج لا يريد بيع اللاعب الذي يستمر معه عقده حتى صيف 2024 بل ويطمح إلى التجديد له.

حالة وحيدة قد تجعل لايبزيج يفكر في عكس ذلك، وهو دفع أي راغب في ضم نكونكو 100 مليون يورو من أجل ضمه، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

أما العقبة الأخرى التي تواجه ريال مدريد فهي متمثلة في اهتمام باريس سان جيرمان به، بل إن نكونكو الذي نشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان يريد العودة إلى ناديه القديم وقد صرح بذلك علنًا، إنها صفقة مليئة بالصعوبات.

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