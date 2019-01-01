ريال مدريد يخبر نافاس بأن لا مكان له في الموسم القادم

من الشيرينجيتو.. ريال مدريد يضحي بكيلور نافاس من أجل كورتوا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال برنامج الشيرينجيتو الإسباني الشهير إن ريال مدريد أخبر حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس أن لا مكان له في الفريق الموسم المقبل.

وكان كيلور نافاس قد فقد مركزه الأساسي بداية من هذا الموسم بعد انضمام الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

ومع عودة زين الدين زيدان، توقع الغالبية أن نافاس سيستعيد مركزه الأساسي مرة أخرى والذي فقده مع المدربين خولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.

وكان زيدان من أشد المعجبين بنافاس في ولايته الأولى، ورفض التعاقد مع أكثر من حارس مرمى متاح كان أبرزهم حارس تشيلسي الحالي كيبا أريزابالاجا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

ولكن على عكس المتوقع، ومع مشاركة كورتوا أساسيًا في المباريات الأخيرة لريال مدريد، يبدو أن قرار زيدان قد أخذ منحنى آخر بخصوص الصيف المقبل.

وذكر برنامج الشيرينجيتو بشكل عاجل أن نية زيدان حاليًا هي الاعتماد على تيبو كورتوا كحارس أساسي للفريق في منافسات الموسم المقبل.

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يذكر أن تيبو كورتوا كان قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة قدرت بحوالي 35 مليون يورو.