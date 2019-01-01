ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في التسجيل المتتالي على برشلونة في كامب نو

ريال مدريد يواصل عاداته في التسجيل على برشلونة في كامب نو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الأول في شباك برشلونة، ليسجل هدفه الأول في تاريخ مشاركاته في الكلاسيكو.

ونجح النجم الإسباني لوكاس فاسكيز في افتتاح النتيجة لصالح ريال مدريد في شباك برشلونة بعد مرور 6 دقائق فقط من عمر شوط المباراة الأول.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعبه كامب نو في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

15 - @realmadriden have scored in each of their last 15 away games against Barcelona in all competitions (26 goals), their best scoring run away from home in #ElClasico history. Stampede. pic.twitter.com/X8gba9ZfQ5

— OptaJose (@OptaJose) ٦ فبراير ٢٠١٩

وبهدف لوكاس فاسكيز، سجل ريال مدريد في شباك برشلونة على ملعب الكامب نو 26 هدفًا فقط في آخر 15 مباراة في معقل الكتلان.

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وبهذا الرقم، يكون ريال مدريد قد وصل إلى أعلى رقم قياسي له في تاريخ مواجهاته خارج أرضه أمام غريمه التقليدي برشلونة.