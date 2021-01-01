ريال مدريد يحضر راؤول لخلافة زين الدين زيدان

نادي ريال مدريد يحضر نجمه السابق راؤول جونزاليس لخلافة زين الدين زيدان في قيادة الفريق الأول للملكي.

يمر ريال مدريد بموسم صعب للغاية رفقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق الأول بالنادي الملكي، حيث يظهر بمستويات متذبذبة طوال الوقت.

يأتي هذا في نفس الوقت الذي يقدم فيه راؤول جونزاليس مستويات طيبة مع فريق الشباب رفقة النادي الملكي، وأظهر استحقاقًا لتوليه ذلك المنصب قبل أشهر.

الفريق حقق الدوري الأوروبي للشباب للمرة الأولى في تاريخ النادي في النسخة السابعة من البطولة، كخامس فريق يحقق اللقب بعد برشلونة وتشيلسي وسالزبورج وبورتو.

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ويملك راؤول 19 انتصارًا مع فريق الكاستيا بريال مدريد، من أصل 46 مباراة، حيث تعادل في 15 مواجهة وخسر 12 خلال العام الماضي، مسجلًا 72 هدفًا وتلقت شباك فريقه 56.

وربطت تقارير صحفية عديدة راؤول بتولي خلافة زين الدين زيدان في الأسابيع الماضية، وهو ما أكدته النسخة الإسبانية من جول.كوم، حيث يحضر النادي الملكي أسطورته السابق لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الأول.

ويحتل ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد ونقطتين خلف صاحب المركز الثاني برشلونة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لا يزال يلعب في دوري أبطال أوروبا وسيواجه ليفربول في دور الـ 8 من البطولة وفي حال فوزه سيواجه الفائز بورتو وتشيلسي في نصف النهائي.