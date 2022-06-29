ريال مدريد يحسم موقفه من ضم صلاح أو محرز

ريال مدريد يضع خارطة سوق الانتقالات بدون صلاح ومحرز!

يضع ريال مدريد النقاط على الحروف بالنسبة للانتدابات الصيفية والراحلين، من أجل الوقوف على شكل الفريق في الموسم الجديد.

الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا، يريد المحافظة على النسق، والمنافسة على كافة البطولات مع جدول سيكون أكثر إزدحامًا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بجانب البطولات المحلية، ودوري الأبطال.

وكشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الإسباني يفكر في تعويض فشل التعاقد مع كيليان مبابي الذي قرر البقاء في باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند الذي تكاسل النادي في تقديم عرض لضمه ليخطفه السيتي.

محمد صلاح ورياض محرز خارج خطة ريال مدريد هذا الصيف

وأشار التقرير إلى إن محمد صلاح ليس ضمن مفكرة الفريق لسوق الانتقالات على الرغم من توفره بصفقة لن تكون مكلفة نظرًا لإنتهاء عقده في الصيف القادم، كذلك استبعد بطل إسبانيا التعاقد مع باولو ديبالا، المتاح مجانًا بعد نهاية عقده مع يوفنتوس، كذلك لا يفكر نادي العاصمة الإسبانية في التعاقد مع رياض محرز الذي يقترب من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي.

ريال مدريد يستعد للتخلص من اللاعبين الفائضين عن الحاجة أمثال لوكا يوفيتش وماريانو دياز وبورخا مايورال، كذلك يفكر في مستقبل داني سيبايوس وماركو أسينسيو اللذان تنتهي عقودهما الصيف المقبل، ويملكان عروض عديدة بالفعل، ولم يتحرك نادي السانتياجو برنابيو لتجديد عقودهما.

اللاعب الذي يضع ريال مدريد عينه عليه هو سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ، لكن يرى النادي إنه ليس من الضرورة التحرك لضمه، على الرغم من إن الصفقة لن تكون مكلفة لأن حالته تشبه حالة صلاح.

وحسب التقرير الإسباني فإن اللاعب الذي أراده كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق هو جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، الذي على وشك التوقيع مع أرسنال وليس لأن ريال مدريد استبعده لكن لا يمكن لريال مدريد التعاقد مع لاعبين لا يملكون جواز سفر أوروبي، بالنظر لوجود 4 لاعبين أجانب في الفريق بالفعل، مما يجعل ضم المهاجم البرازيلي خيار غير مطروح.

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