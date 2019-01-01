ريال مدريد يحسم مستقبل خاميس رودريجيز بعد 2020

وبعد توقفه عن اللعب أكثر من شهرين بداعي الإصابة

أكدت بعض الصحف المقربة من ريال مدريد، أن إدارة النادي بالكاد اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز.

وأفادت صحيفة "آس"، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لا يرغب في الاستغناء عن لاعب موناكو السابق، وذلك عكس ما يتردد في جُل وسائل الإعلام.

ورغم عودته لمعقل الميرينجي في الميركاتو الصيفي الأخير بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ، إلا أنه قضى جُل أوقات النصف الأول من هذا الموسم في صراعه مع لعنة الإصابات.

ولم يركل صاحب الأهداف السينمائية الكرة منذ الـ22 من أكتوبر الماضي، مع ذلك، أكد المصدر المدريدي أن النية داخل مجلس الإدارة تتجه لخيار الإبقاء عليه لموسم آخر.

ولفت التقرير إلى أن النادي سيمنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه في عام 2020، وذلك بمد عقده لموسم آخر، على أمل أن يستعيد بريقه ومستواه المعروف عنه.

وفي الختام، أشارت "آس" إلى أن خاميس ما زال ضمن خطط زين الدين زيدان، ولم يفكر بعد في بيعه، لاعتقاده بأنه قد يعطي الفريق إضافة كبيرة بعد عودته من الإصابة.

ومن المرجح أن يكتمل شفاؤه قبل مواجهة خيتافي المقرر لها في الرابع من يناير المقبل لحساب الجولة الـ19 للدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الريال.