والد ألابا يوضح حقيقة حسم ريال مدريد لصفقة نجم بايرن ميونخ

والد ألابا يوضح حقيقة اتفاق ريال مدريد بشكل نهائي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

نفى والد دافيد ألابا الأنباء التي تحدثت عن اتفاق نجله مع ريال مدريد على الانضمام لصفوفهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن عدة أندية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب بالفعل.

وقال جورج ألابا: "لا يمكنني تأكيد الأخبار القادمة من إسبانيا، لم نوقع على أي شي ولم يتم حسم أي شيء، وهناك الكثير من الأندية المهتمة به".

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حسم صفقة ضم اللاعب دافيد ألابا من صفوف بايرن ميونخ بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الخلاف الذي كان قد عطل المفاوضات في الفترة الماضية قد تم حله بين النادي واللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب اتفق على الحصول على مبلغ مالي قيمته حوالي 11 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة ريال مدريد.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن اللاعب يرغب في الحصول على 12 مليون يورو، وهو ما رفضه ريال مدريد بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أن العقد سيكون لمدة أربعة أعوام تبدأ من الصيف المقبل، بعد أن ينضم بشكل مجاني حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يوليو.

وأوضحت أن ألابا قد أتم الكشف الطبي في ريال مدريد بالفعل، وتجاوزه دون ظهور أي مشاكل تعطل انضمامه للفريق.

جدير بالذكر أن دافيد ألابا كان قد انضم لبايرن ميونخ قادمًا من هوفنهايم في 2011 وحقق بطولتي دوري أبطال أوروبا مع الفريق.