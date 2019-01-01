ريال مدريد يحسم التعاقد مع يوفيتش

صفقة جديدة مميزة للفريق الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خرجت تقارير صحفية إسبانية صباح السبت لتؤكد إتمام ريال مدريد التعاقد مع نجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش بداية من الموسم المقبل.

وكان فرانكفورت قد ضم يوفيتش نهائياً من بنفيكا في الشهر الماضي مقابل ما يقارب سبعة ملايين ونصف يورو، ونسبة إضافية حال بيعه.

وذكرت "آس" أن الفريق الملكي أتم اتفاقه مع نظيره الألماني لضم الصربي الشاب مقابل 60 مليون يورو، وعقد لستة مواسم للاعب.

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مسيرة في حب كاسياس 😅❤️ pic.twitter.com/QrGAp7OF5a — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

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وأشار التقرير أن فرانكفورت سيتحصل على 48 مليوناً من قيمة الصفقة، و12 أخرى ستذهب لبنفيكا بحسب الاتفاق بين الناديين.

وتحدثت الصحيفة أن ريال مدريد كان في مفاوضات متقدمة مع اللاعب وناديه الفترة الماضية وقرر حسم الأمور بعد دخول بي إس جي السباق.

وأفادت "ماركا" أن فرانكفورت سيطلب من مدريد الحصول على ماريانو دياز كمعوض لرحيل يوفيتش، في صفقة منفصلة قد تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو.

وسجل يوفيتش 26 هدفاً في 44 مباراة مع فرانكفورت في كل المسابقات بالموسم الجاري.