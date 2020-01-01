ريال مدريد يحاول خطف موهبة برشلونة

اللاعب جذب الانتباه مؤخراً

كشفت تقارير في الصحافة الكتالونية عن محاولات من ريال مدريد للتعاقد مع أحدث المواهب القادمة من برشلونة كونراد ديلا فوينتي بعد تألقه مؤخراً.

ديلا فوينتي ظهر في المعسكر الإعدادي للنادي الكتالوني بشكل جذب الانتباه لموهبته، ونادت بعض الأصوات بتصعيده للفريق الأول.

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وقالت "سبورت" إن ريال مدريد حاول خطف اللاعب في بداية مشواره عندما كان في الحادية عشر من عمره، وذلك عبر الضغط على والده.

والد ديلا فوينتي يعمل بالسفارة الخاصة بدولة هايتي في إسبانيا كدبلوماسي، ولكن يقيم في برشلونة، ومن هنا شارك اللاعب بقميص البلوجرانا.

ورفض والد ديلا فوينتي انضمام نجله للنادي الملكي بسبب تفضيل العائلة العيش في مدينة برشلونة لتشابه الأجواء فيها مع بلاده الأصلية.

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رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، أكد على إعجابه بموهبة اللاعب الشاب، ولكن أشار إلى أن الأفضل له في الوقت الراهن هو أن يلعب مع فريق الرديف.

وشارك ديلا فوينتي مؤخراً في انتصار برشلونة الودي على جيرونا، اللقاء الذي جذب فيه الانتباه لمهارته بعد تألقه في مركز الجناح.