ريال مدريد يجهز 120 مليونًا لجلب بديل مبابي من ميلان!

قرر نادي ريال مدريد الإسباني نسيان خيبة عدم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، والبحث عن خيارات جديدة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية.

مبابي، وبعد أن كان قاب قوسين من الانضمام إلى ريال مدريد، قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، ليتسبب في صدمة قوية للنادي الملكي.

وبعد أيام من صدمة مبابي، قرر ريال مدريد البحث عن بدائل، وقرر توجيه أنظاره إلى إيطاليا، وتحديدًا إلى بطل "سيري آ" نادي ميلان، في محاولة لضم أحد أبرز نجومه.

من هو اللاعب؟

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات البرتغالي رافاييل لياو نجم "الروسونيري".

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد على استعداد لدفع 120 مليون يورو للحصول على توقيع لياو.

لكن الأزمة تكمن في أن عقد لياو مع ميلان يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 150 مليون يورو، كما أن إدارة بطل الدوري الإيطالي لا ترغب في بيع لياو، وتريد تجديد عقده حتى 2026.

ولذلك لن يكون طريق ريال مدريد ممهدًا إذا ما حاول التعاقد مع لياو، في ظل تأكيد ميلان على رغبته في استمراره، رغم العلاقة الطيبة بين الناديين في السنوات الأخيرة.

ماذا قدم لياو مع ميلان؟

قدم لياو أداءً أكثر من رائع مع ميلان خلال منافسات موسم 2021-22، وكان أحد أبرز اللاعبين في حملة "الروسونيري" لاستعادة لقب الدوري الإيطالي بعد 11 عامًا.

وعلى المستوى الشخصي، لعب لياو 34 مباراة في الدوري الإيطالي، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويتساوى البرتغالي الشاب مع الفرنسي أوليفييه جيرو، كأفضل هدافين في ميلان خلال منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإيطالي.

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