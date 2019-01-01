الليجا

ريال مدريد يجهز هازارد لمواجهة فياريال الأسبوع المقبل

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Getty Images
هازارد قد يشارك رسميًا مع ريال مدريد لأول مرة أمام فياريال

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر مقربة من ريال مدريد أن الجهاز الطبي بالفريق الملكي يعمل من أجل تجهيز النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام فياريال.

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ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب لا سيراميكا من أجل مواجهة الغواصات الصفراء مطلع الأسبوع المقبل في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وحسب صحيفة ماركا فإن هازارد خضع لجلسات علاج طبيعي وتدريبات فردية مكثفة من أجل تجهيزه في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن البرنامج الذي وضعه ريال مدريد لهازارد من الممكن أن يجعله جاهزًا للمشاركة في مباراة فياريال السبت المقبل.

ولكن في الوقت ذاته أكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يخاطر ويشارك نجمه البلجيكي في حال لم يكن جاهزًا للمشاركة بنسبة 100%.

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يذكر أن هازارد قد أصيب في بداية الموسم ولم يشارك مع ريال مدريد في أي مباراة رسمية، بعدما شارك مع الفريق في المعسكر الودي استعدادًا للموسم.  

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