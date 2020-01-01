ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو

صفقة مميزة إن حدثت..

زعمت تقارير صحفية إسبانية اقتراب ريال مدريد من تأمين صفقة التعاقد مع رافاييل أوبرادور، الظهير الأيسر لريال مايوركا، خلال الساعات القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية.

أوبرادور يُصنف كأحد أبرز المواهب الموجودة في كرة القدم الإسبانية حاليًا، ويبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وقد لقيّ إعجاب الرئيس فلورنتينو بيريز نفسه، ما كان كفيلًا بتحرك النادي الملكي بكل قوة لضمه.

وبحسب ما جاء في التقارير فإن عددًا من الأندية الكبرى كان أوبرادور على رادارها، وعلى رأسهم برشلونة، غير أن ريال مدريد في اللحظة الراهنة هو الأقرب للحصول على توقيعه.

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النظر لأوبرادور على أنه سيكون خليفة مارسيلو في المستقبل، بل وتحاول إدارة بيريز لاستغلال الدولي البرازيلي لمنح اللاعب مزيدًا من الخبرات والمهارات قبل المشاركة مع الفريق الأول.

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عقد أوبرادور مع مايوركا يمتد حتى 2024، وتشير الصحف إلى أن وجود شرط جزائي في عقده هناك تبلغ قيمته 3 مليون يورو، وقد رفض اللاعب اللعب في الدرجة الثانية مع الفريق الأول ويفضِّل خوض تجربة جديدة.

ويمتلك ريال مدريد في اللحظة الراهنة فيرلاند ميندي جنبًا إلى جنب مع مارسيلو في مركز الظهير الأيسر، وعمومًا فإن أوبرادور صفقة سيستفيد منها الميرينجي ولكن على المدى الطويل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يقم بأي صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ظل رغبة فلورنتينو بيريز في إدخار الأموال بسبب أزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية الوخيمة، وتأهبًا لانفجار في ميركاتو الصيف المقبل.