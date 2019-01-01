ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويحسم صفقة موهبة اليابان

اللاعب في الثامنة عشر من عمره فقط

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قريب من حسم صفقة انضمام الياباني الشاب تاكيفوسو كوبو من صفوف إف سي طوكيو.

اللاعب شارك للمرة الأولى دولياً مع منتخب بلاده في ودية السلفادور هذا الأسبوع ضمن الاستعدادات لخوض لقاءات كوبا أمريكا.

وقالت "ماركا" إن ريال مدريد تفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع كوبو، والذي سبق له اللعب مع الفريق الكتالوني.

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كوبو تواجد لثلاث سنوات مع برشلونة عندما كان في التاسعة من عمره، ولكن عاد مجدداً لطوكيو بسبب مخالفة البلوجرانا لقوانين التعاقد مع الشباب.

وأفصحت الصحيفة أن كوبو سيتحصل على مليون يورو كراتب سنوي في مدريد، بينما سيدفع ريال مليونين يورو لناديه طوكيو.

وسجل كوبو أربعة أهداف في مشاركاته الأربع الأخيرة مع طوكيو في الدوري الياباني.