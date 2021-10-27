مدريد يترقب.. علاقة بوجبا وسولشاير تحسم مصير الفرنسي في يونايتد!

يحلم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن يلعب مع ريال مدريد الإسباني يومًا ما، ويمتلك حاليًا فرصة مثالية لذلك.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد يستمر حتى يونيو 2022، ولم يمدد تعاقده حتى الآن.

ويبدو أن ريال مدريد منتبه تمامًا لوضع بوجبا مع يونايتد، حيث سيتحرك النادي الملكي إذا لم يجدد الفرنسي الدولي عقده، على أمل جلبه مجانًا في الصيف المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد يعلم بالفعل تفاصيل وضع بوجبا في "أولد ترافورد"، حيث يبدو أن علاقة الفرنسي مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير ليست في أفضل أحوالها.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن استمرار سولشاير في تدريب يونايتد يعني أن بوجبا سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

بوجبا نفسه قرر الرد سريعًا على تقرير "ذا صن" وتكذيبه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

بوجبا نشر تغريدة متمضنة صورة الخبر مكتوب عليها: "أخبار كاذبة"، مع تعليق: "أكاذيب كبيرة من أجل تصدر عناوين الأخبار".

فيما تحدث وكيل أعمال بوجبا، الإيطالي مينو رايولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز" عن مستقبل الفرنسي وتمديد عقده مع يونايتد.

وقال رايولا: "كان علي أن أسأل مانشستر يونايتد عن ذلك، الآن الأمور هادئة، ليس هناك جديد".

ويهتم ريال مدريد بشدة بكل ما يحدث مع بوجبا، على الرغم من أنه ليس الوحيد في ذلك، وسط رغبة يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بضمه، خاصة وأن فكرة وصول لاعب بقيمة بوجبا مجانًا يجعل الصفقة جذابة للغاية.

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