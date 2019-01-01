ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار

الملكي ينسحب من السباق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية نسيان ريال مدريد الإسباني لفكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة اس المدريدية فإن نيمار كان أحد أكبر رغبات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وقت ما، ولكنه لم يعُد كذلك.

وتشير الصحيفة إلى سعادة الملكي بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، ولا يزال طامعاً في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس أيضاً.

ويرتبط نيمار بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة، والذي غادره في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي، ليصبح الأغلى في التاريخ.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة يتقبل إمكانية بيع عثمان ديمبيليه هذا الصيف، فيما لا يزال مستقبل كوتينيو غير معلوم.