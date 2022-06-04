ريال مدريد يتدخل لتعطيل انتقال بوجبا إلى يوفنتوس

النادي الإسباني تدخل بعرض لضم اللاعب

يدرس لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، العروض المقدمة له خلال هذا الصيف، بعد إعلان رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان يونايتد قد أعلن رحيل صاحب الـ29 سنة عن صفوفه الأسبوع الماضي، بعد الفشل في التوصل لاتفاق حول تجديد عقده.

وكان من المتوقع عودة بوجبا إلى يوفنتوس الإيطالي، وهو النادي الذي تركه عندما انضم لمانشستر في صيف عام 2016 خلال حقبة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن قيام بوجبا بوضع انتقاله ليوفنتوس قيد الانتظار، من أجل التفكير في الخيارات الأخرى المتاحة أمامه.

وأوضحت أن اللاعب لديه بعض العروض الأخرى من كبار أوروبا، أهمها من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يفكر بوجبا في الأمر ويحسم قراره بشكل نهائي خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء الراحة الصيفية.

وأشارت "سكاي" إلى أن الدولي الفرنسي سيضع المشروع الرياضي أمام كل شيء عندما يتخذ قراره الخاص بمستقبله.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT — Paul Pogba (@paulpogba) June 1, 2022

ويأتي ذلك لإدراكه أنه يقترب من الثلاثينيات من عمره، وأن هذه الخطوة ستكون الأخيرة له على أعلى مستوى في مسيرته المهنية.

ولذلك قرر اللاعب التمهل، وطلب من يوفنتوس الانتظار للرد على العرض الأخير الذي تقدم به النادي الإيطالي بجعله أعلى اللاعبين أجرًا بالفريق مقابل التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن بوجبا تعرض للعديد من الإصابات خلال الموسم الماضي، وظهر في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفًا وصنع 9 بكل البطولات.