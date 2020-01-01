ريال مدريد يتدخل لإنهاء أزمة حارسه مع بلد الوليد

ريال مدريد يرفض استكمال الإعارة غير المفيدة

أكدت العديد من الصحف المقربة من ريال مدريد، أن إدارة النادي، اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل الحارس الأوكراني الشاب أندريه لونين المعار منذ بداية الموسم لريال سوسييداد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الريال عازم على إنهاء فترة إعارة الحارس البالغ من العمر 20 عامًا مع ناديه الحالي، وذلك لعدم حصوله على دقيقة لعب واحدة حتى هذه اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في النادي الملكي، أجروا اتصالات بنظرائهم في النادي الباسكي، لتسجيل اعتراض إدارة الريال على ما يحدث مع لونين، بتهميشه من قبل المدرب سيرجيو جونزاليس.

وأوضح المصدر أن عملاق الليغا، أرسل حارسه المستقبلي إلى ملعب "أنويتا" ليشارك بصفة مستمرة ويكتسب الخبرة اللازمة قبل عودته إلى "سانتياجو بيرنابيو"، لكن على أرض الواقع، اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء للحارس ماسيب في كل مباريات النصف الأول لموسم الليجا الحالي.

ولفتت الصحيفة إلى كل من إدارة الريال والحارس لونين، اتفقا على استحالة استكمال الإعارة الحالية، وذلك اعتراضًا على وضعه الحالي في وجود ماسيب، وأيضًا لتفادي ما حدث الموسم الماضي، حين اكتفى بالظهور في 7 مباريات فقط في تجربة إعارته مع ليجانيس.

وفي الختام، ألمحت "آس" إلى أن طاقم محاميين الميرينجي يبحث الآن عن ثغرة قانونية لإلغاء إعارة لونين وإرساله لنادٍ آخر في الليجا على سبيل الإعارة.

ولن يقتصر الأمر على الحارس الأوكراني فقط، أيضًا المدافع الإسباني خيسيوس فاييخو، هو الآخر فشلت تجربة إعارته مع ولفرهامبتون الإنجليزي، ومؤخرًا أعلن مدربه نونو سانتو أنه في طريقه للعودة إلى الريال.