Primera División

ريال مدريد يتخلى عن شرطه - لونين قد يواجه الملكي في الدوري

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نادي ريال مدريد الإسباني يتخلى عن شرطه بعدم لعب المعارين في الأندية الآخرى أمامه.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد تخلى عن واحد من أهم الشروط التي يضعها في عقود لاعبيه المعارين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا سيكستا" والتي أكدت أن النادي الملكي لن يمنع أي لاعب معار هذا الموسم من المشاركة أمامه.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب أندري لونين المعار لصفوف لصالح ريال بلد الوليد سيتمكن من المشاركة هذا الأسبوع أمام الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد رفض مشاركة لاعبه راؤول دي توماس أمام عندما واجه رايو فايكانو الموسم الماضي، وهو ما أغضب الفريق بشكل كبير بسبب منافسته على مراكز الهبوط وعدم وجود أهمية كبيرة للمباراة بالنسبة للملكي.

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وتعرض ريال مدريد رغم ذلك للخسارة في تلك المباراة بعد هدف اللاعب أدري إيمبرابرا الذي سجله من ركلة جزاء، بالرغم من ذلك هبط الفريق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك ست لاعبين معارين في أندية الليجا هذا الموسم هم بورخا مايورال، ومارتن أوديجارد، وأوسكار رودريجيز، وتاكيفوسا كوبو، وسيرجيو ريجوليون.

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