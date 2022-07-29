ريال مدريد يتجاهل فيرنر ويضع قائمة مفاجئة لدعم هجومه

أنشيلوتي يتراجع عن موقفه

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الاستسلام لحقيقة أن فريقه بحاجة لخيار هجومي جديد لمساعدة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الضغط للقيام بذلك قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ريال تعاقد هذا الصيف مع أوريليان تشواميني من موناكو لتدعيم الوسط، بالإضافة للمدافع الألماني أنطونيو روديجر من تشيلسي في صفقة انتقال حر بعد منافسة شرسة مع كبار أوروبا.

وفشل النادي الإسباني في التعاقد مع كيليان مبابي الذي جدد عقده مع ريال مدريد، ليقرر بعدها إنهاء نشاطه في السوق والاكتفاء بما قام به، ولكن الوضع الحالي أجبر أنشيلوتي على التراجع.

لماذا يريد ريال التعاقد مع مهاجم؟

الموسم القادم سيكون مزدحمًا بالمباريات بتواجد ريال في 6 بطولات بالإضافة لإقامة كأس العالم في قطر بشهر نوفمبر المقبل، مما قد يتسبب في إرهاق وإصابة العديد من العناصر.

أنشيلوتي حاول الاعتماد على حلول داخلية، مثل بورخا مايورال وماريانو دياز، لكن الثنائي فشلا بشكل واضح في إثبات أنفسهما مع الفريق الإسباني.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن أنشيلوتي يعتبر ماريانو حالة ميئوس منها، حيث منحه 20 دقيقة للظهور في الفترة التحضيرية بمعسكر لاس فيجاس ولكنه لم يقدم أي شيء.

ويبدو أن فكرة إقحام إيدين هازارد ورودريجو بمركز المهاجم الصريح لم تكن ناجحة أيضًا، ليصبح الخيار الأنسب حاليًا هو التعاقد مع مهاجم جديد مقابل الاستغناء عن بعض اللاعبين.

من هم المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد؟

العملاق الإسباني سيكون بحاجة للتخلي عن بعض اللاعبين أولًا لتوفير الأموال مثل داني سيبايوس وماركو أسينسيو ومايورال الذي قد ينضم إلى خيتافي مقابل 10 ملايين يورو.

وقالت "as" إن ريال قرر استهداف بعض الأسماء الواعدة في أوروبا من أجل تدعيم هذا المركز وأبرزهم أرماندو بروخا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، رغم ارتباطه بمهاجم آخر من البلوز وهو الألماني تيمو فيرنر.

وكان بروخا قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى ساوثامبتون وقدم مستويات مبهرة مع القديسين، جعلت وست هام يقاتل لضمه، ولكن توماس توخيل مدرب تشيلسي فضل الإبقاء على صاحب الـ20 سنة لحين معرفة ما سيسفر السوق بعد رحيل روميلو لوكاكو.

ومن المتوقع أن يحاول ريال إغراء الدولي الألباني تمهيدًا لضمه هذا الصيف، باعتباره على رأس قائمة أنشيلوتي للنجوم الشباب لتدعيم خط الهجوم.

ويستهدف الميرينجي بعض الأسماء الاخرى مثل ثنائي سالزبورج وهما بنجامين سيسكو البالغ من العمر 19 سنة ونوا أوكافور صاحب الـ22 عامًا.

ويظهر كذلك روكو سيميتش صاحب الـ18 سنة على رادار ريال، وهو كرواتي الجنسية وقضى الموسم الماضي بنادي ليفيرينج بالدوري الألماني للدرجة الثانية معارًا من سالزبورج.

وتشمل القائمة المطولة من المهاجمين الشباب كذلك جورجينو روتر مهاجم هوفنهايم، جوناثان بوركاردت جوهرة ماينز، بالإضافة لبريان بروبي نجم أياكس أمستردام الهولندي.