ريال مدريد يبدأ عملية التخلص من "منبوذي أنشيلوتي"

مسلسل الإعارات ينتهي .. ريال مدريد يتخلص من لاعب جديد

يواصل ريال مدريد التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة في قائمة كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأعلن نادي خيتافي التعاقد مع المهاجم الإسباني بورخا مايورال قادمًا من ريال مدريد، بعقد يمتد حتى صيف 2027، مقابل 10 ملايين يورو.

ولعب مايورال معارًا مع خيتافي في النصف الثاني من الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف في 18 مباراة.

ريال مدريد يتخلص من زوائده

وفقًا لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية لم يشارك مايورال في أي مباراة ودية مع ريال مدريد خلال فترة الإعداد رغم تواجده مع الفريق في معسكر الولايات المتحدة، لكن أنشيلوتي كان يخشى إشراكه حتى لا يتعرض للإصابة وتفشل مهمة تسويقه في سوق الانتقالات.

بورخا مايورال من ناشئ ريال مدريد، حيث تواجد في أكاديمية النادي من 2007 فاز مع الملكي بدوري أبطال أوروبا مرة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني مرة كذلك.

وخلال هذه الفترة 15 عامًا مع مدريد خرج مايورال للإعارة أكثر من مرة بداية من فولفسبورج ثم ليفانتي وروما وخيتافي.

ريال مدريد يستعد لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس القادم، بينما خيتافي يبدأ موسمه بمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 15 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.