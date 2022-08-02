ريال مدريد يبدأ "الغربلة".. 3 لاعبين يستهدف المرينجي رحيلهم سريعًا!

أحدهم له حالة خاصة

حينما نجح ريال مدريد في بيع بورخا مايورال إلى خيتافي مقابل 10 ملايين يورو، كان قد بدأ من جديد سلسلة إنهاء خدمات اللاعبين الذين لا يريدهم كارلو أنشيلوتي في الفريق، والتي استهلها برحيل كل من لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا، ثم تاكيفوسا كوبو إلى ريال سوسيداد مقابل 6.5 مليون يورو.

الآن يدخل مرحلة أخرى مع لاعبين لا يريدهما أنشيلوتي أيضًا لمنح الملكي حرية في قيد لاعبيه الجديدين (تشواميني وروديجر) وفي ذات الوقت فيما يتعلق بتخفيض سقف الرواتب ومنح النادي الاستقرار الذي يريد، ويضاف إلى هذين اللاعبين لاعب ثالث ولكن له وضعية مختلفة.

الراحلان الأقرب

هذان اللاعبان هما ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا، الدومينيكاني يصل لنفس المرحلة في كل موسم وتكثر التقارير عن رحيله.

فمع راتبه المقدر بـ 3.5 مليون يورو سنويًا، لا يجذب ماريانو أنظار العديد من الفرق الأوروبية التي تجد معادلة راتبه في ريال مدريد أمرًا صعبًا، بالتالي يجد مسئولو المرينجي أنفسهم أمام وضع معقد لبيع اللاعب في كل ميركاتو في ظل عدم الحاجة الفنية له.

آخر الأندية التي تحدثت مع ماريانو هو سيلتا فيجو، الذي لم يستطع ضم أولويته في الميركاتو وهو بورخا مايورال، فتوجه اهتمامه إلى ماريانو، ولا يزال الوضع معقدًا بسبب راتب الدومينيكاني.

في حال رحيل ماريانو عن الفريق، سيتوجه ريال مدريد فورًا إلى إسبانيول لضم راؤول دي توماس، الذي يعجب به أنشيلوتي كثيرًا، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

مشكلة بيروقراطية

أما الدولي الإسباني أودريوزولا، فيطمح ريال مدريد في تسويقه بشكل واضح داخل الليجا، خيار البيع بمبلغ معقول لا يقل عن 10 ملايين يورو سيكون جيدًا بالنسبة للمرينجي، بينما سيكون خيار الإعارة مطروحًا على الطاولة أيضًا.

وضعية كل من ماريانو وأودريوزولا مختلفة عن وضعية البرازيلي رينيير جيسوس، الذي يبحث عن وجهة بديلة في الوقت الراهن لأنه لم ينضم أصلًا لقائمة ريال مدريد ولا للرحلة المسافرة إلى أمريكا، نظرًا لعدم حمله جواز السفر الأوروبي بعد.