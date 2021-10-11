ريال مدريد يبدأ حملة منح بنزيما الكرة الذهبية.. وفرنسا تؤيد!

ريال مدريد قدم التهنئة إلى كريم بنزيما بعد فوز فرنسا على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني حملة إعلامية لمنح مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

الحملة بدأت حين قام ريال مدريد بإرسال تهنئة إلى بنزيما على قيادته لمنتخب فرنسا للتتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

منتخب فرنسا حقق الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية.

بنزيما تمكن من تسجيل هدف أكثر من رائع في الدقيقة 66 من زمن المباراة، عدل به النتيجة لصالح فرنسا بعد التأخر بهدف في الدقيقة 64.

فيما سجل كيليان مبابي الهدف الثاني، الذي منح "الديوك" الفوز في الدقيقة 80، في هدف أثار جدلًا واسعًا بسبب وجود نجم باريس سان جيرمان في موقف تسلل.

كيف تمكن المنتخب الفرنسي 🇫🇷 من العودة في النتيجة؟



⏱️ بنزيمة بـ 20 ثانية فقط أعاد الروح لمنتخب فرنسا@hatemtrabelsitn #دوري_الأمم_الأوروبية | #اسبانيا_فرنسا #NationsLeague pic.twitter.com/HCOobQCaTE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2021

ماذا فعل ريال مدريد لتهنئة بنزيما؟

ريال مدريد كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لتهنئة فرنسا بالفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، وخص بنزيما بالذكر، كونه اللاعب الوحيد من النادي الملكي الذي يلعب في صفوف "الديوك".

وجاء في التغريدة: "مبروك لمنتخب فرنسا، ولكل مشجعي كرة القدم في فرنسا على اللقب الاستثنائي في دوري الأمم الأوروبية".

وأضاف: "وتهنئة إلى لاعبنا الرائع كريم بنزيما، الكرة الذهبية".

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

وعلى ما يبدو فإن ريال مدريد قد بدأ مساندة الفرنسي من أجل حصد جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته.

ما هو رد منتخب فرنسا على تغريدة ريال مدريد؟

حساب منتخب فرنسا الرسمي على موقع "تويتر" يبدو مؤيدًا لرغبة ريال مدريد لمنح بنزيما الكرة الذهبية.

وجاء في الرد على تهنئة النادي الملكي:"شكرًا لكم ريال مدريد".

ما هو موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية؟

جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" تعد واحدة من أهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم على الإطلاق.

ومع الإعلان عن قائمة الثلاثين مرشحًا للفوز بالجائزة، فإن الجميع يترقب إعلان الفائز بالجائزة عن عام 2021.

للمزيد من التفاصيل عن الجائزة والترشيحات: موعد حفل الكرة الذهبية 2021، القنوات الناقلة والمرشحون

ومن المقرر أن تعلن "فرانس فوتبول" عن الفائز بالكرة الذهبية 2021 يوم 29 نوفمبر المقبل.

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