ريال مدريد يؤكد وفاة شقيق زيدان

الراحل توفي في سن 54 عاماً، وزين الدين يغادر مقر التدريب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ريال مدريد الإسباني عن وفاة فريد شقيق مدربه زين الدين زيدان عقب معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 54 عاماً.

وكان زيدان قد غادر معسكر التدريب في مونتريال لأسباب شخصية، ليعلن النادي غيابه لوقت غير محدد.

على الناحية الأخرى حصل نجله لوكا المعار لريسينج سانتاندير على إذن بمغادرة ناديه الجديد عقب تلقيه نفس الأنباء.

وأكد الملكي تلك الأخبار عبر بيان على موقعه الرسمي، مؤكداً خلاله أن الفريق وقف دقيقة صمت لأجل فريد في مونتريال.

يذكر أن ديفيد بيتوني مساعد زيدان هو من يقود الفريق حتى عودته، ويتمتع الثنائي بصداقة قوية منذ لقائهما الأول في فريق الناشئين لنادي كان.