ريال مدريد وموعد مع الأزمات .. أنشيلوتي يدرب دون ترخيص!

إن كان كارلو أنشيلوتي قد حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في مسيرته، فهذا ليس كافٍ ليضمن له أن يكون مدربًا "مرخصًا" من اليويفا.

هذا ما كشفته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" التي أكدت على أن رخصة العمل كمدرب بالنسبة لأنشيلوتي، قد انتهت منذ 31 ديسمبر 2021.

ولا يمكن لأنشيلوتي أن يُجدد هذه الرخصة إلا من خلال الحصول على دورات معينة، وقد وصله الإشعار بالفعل اليويفا ليتحرك.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم هو الآخر تدخل وطالب أنشيلوتي بالتحرك حتى لا تحدث أزمات في وظيفته الحالية كمدرب لريال مدريد.

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وحقق أنشيلوتي على مدار مسيرته كمدرب 21 لقبًا، وكان بطلًا لإيطاليا مع ميلان وإنجلترا مع تشيلسي وألمانيا مع بايرن ميونخ وفرنسا مع باريس سان جيرمان.

الآن يعيش أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا تجربة مثالية للغاية مع ريال مدريد، حيث يتصدر الدوري الإسباني ويبدو أنه في طريقه ليصبح بطلًا لبلاد الماتادور أيضًا.

لكن الأزمات ستلاحق مدرب إيفرتون ونابولي السابق إن لم يذهب لتلقي هذه الدورات التدريبية ومن ثم يصبح مجددًا مدربًا "شرعيًا" في عالم كرة القدم.