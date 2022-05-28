ريال مدريد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة في نهائي دوري أبطال أوروبا

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب فرنسا في باريس

ريال مدريد × ليفربول

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تأخر المباراة ربع ساعة آخرى لتنطلق في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة

سبب تأخر انطلاق المباراة هو عدم دخول بعض مشجعي ليفربول بالإضافة إلى أعمال شغب خارج ملعب المباراة

' رسميًا.. تأخير انطلاق المباراة لربع ساعة لتنطلق في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - ترينت أرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

Here's how we line up for the #UCLfinal



👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

في المقابل، صعد ليفربول للمباراة الختامية بعد أن قام بإقصاء فياريال بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مباراة الإياب إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين.

تأهل ريال مدريد لنهائي البطولة بعد عودة مذهلة أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، حيث كان الفريق متأخرًا بهدف نظيف قبل أن يسجل هدفين متتاليين في الوقت الإضافي، ويسجل هدف التأهل في الأشواط الإضافية من علامة الجزاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب فرنسا في باريس.