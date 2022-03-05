ريال مدريد وسوسييداد | الليجا حُسمت، لكن المكاسب أكبر بكثير!

حقق ريال مدريد الفوز اليوم على نظيره ريال سوسييداد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

الفوز جاء ليرفع من رصيد النادي الملكي للنقطة رقم 63 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن حقق الانتصار الثالث على التوالي.

ذلك الانتصار يأخذ ريال مدريد خطوة أقرب نحو لقب الدوري الإسباني، في ظل المستويات المهتزة التي يقدمها إشبيلية صاحب المركز الثاني، وابتعاد ريال بيتيس عن الصورة، وصعوبة عودة برشلونة في ذلك الفارق من النقاط.

لكن قرب حسم لقب الدوري الإسباني ليس المكسب الوحيد لريال مدريد من تلك المواجهة، بل هناك العديد من المكاسب الأخرى التي سنتحدث عنها فيما يلي:

مزايا كامافينجا وتحرر كاسيميرو

في وسط الملعب وجد كارلو أنشيلوتي لنفسه تكوين جديد بوجود كامافينجا بجوار الثنائي لوكا مودريتش وكارلوس كاسيميرو.

وجود كامافينجا أضاف الكثير من القوة لوسط ملعب النادي الملكي، والعديد من الخيارات التي سمحت لهم بالتحكم في المباراة.

بالإضافة إلى ذلك منح وجوده كارلوس كاسيميرو المزيد من الحرية وسمح له للتقدم للانضمام لعمليات الهجوم الخاصة بالنادي الملكي.

كل ذلك بالإضافة إلى الإضافة الفنية والبدنية القوية التي منحها على حساب توني كروس المصاب الذي لم يكن في أفضل أحواله مؤخرًا.

ريال مدريد دون كروس لا يُهزم في آخر عشر مباريات غاب عنها هذا الموسم، حيث فازوا في ثمانية وتعادلوا في مواجهتين.

🗓 منذ 2003/2004



كامافينجا (19 عامًا و115 يومًا) ثاني أصغر لاعب لريال مدريد يسجل من خارج منطقة الجزاء في الدوري. ⚽



بعد فينيسيوس ضد أوساسونا في سبتمبر 2019. 🤝 pic.twitter.com/gyM2yDbr0O — GOAL Arabia (@GoalAR) March 5, 2022

رد الفعل والتحسن بعد الهدف

بعد أن تأخر ريال مدريد في النتيجة شاهدنا وجهًا مغايرًا للنادي الملكي، حيث استحوذ على الكرة وكان أكثر خطورة من أي وقت مضى.

ريال مدريد تمتع بلا مركزية كبيرة في المباراة، ونجح في قلب النتيجة باستحقاق تام وسيطرة مذهلة على كل أركان الملعب.

لأول مرة منذ أشهر تستمتع جماهير ريال مدريد وهي تشاهد فريقها تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

رد فعل الفريق العاصمي كان مذهلًا بالرغم من تأخره ولجوء ريال سوسييداد للدفاع والتحولات السريعة سعيًا لتسجيل الهدف الثاني والثالث.

لكن وسط ملعب النادي الملكي ودفاعه نجحوا بشكل رائع في التصدي لمثل تلك المحاولات، بل وقلبوا الأمر على سوسييداد ولم يمنحوهم فرصة تنفيذ خطتهم.

حلول أمام باريس سان جيرمان

ما حدث في لقاء اليوم هو التحضير الأمثل لمواجهة باريس سان جيرمان، التي قد نشاهد نفس السيناريو فيها في ظل تقدم النادي الفرنسي.

النادي الملكي سيستطيع أن يتصدى لتحولات باريس سان جيرمان السريعة لو لعب بنفس الطريقة، مع الفارق الواضح في الجودة والأسماء بين النادي الفرنسي وسوسييداد.

ريال مدريد وجد التوليفة المناسبة لوسط ملعبه لمواجهة باريس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

شهادة وفاة هازارد في مدريد

إيدين هازارد لم يشارك في مباراة اليوم، بالرغم من الحالة السيئة التي يمر بها البرازيلي فينيسيوس جونيور، وحاجة كارلو أنشيلوتي للمداورة قبل لقاء باريس سان جيرمان.

هازارد أصبح كارت محروق بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، غير مستعد حتى لأن يمنحه الدقائق في أقل المباريات أهمية.

نستطيع أن نقول بعد لقاء اليوم أن الصيف المقبل قد يشهد خروج هازارد من ريال مدريد، وهو الأفضل لمصلحة كل الأطراف.

Pressbox/Getty

بيت القصيد

ريال مدريد حقق الفوز، واقترب من حسم لقب الدوري الإسباني، وسيتوج كارلو أنشيلوتي بالجوهرة التي تنقصه في تاج الدوريات الخمس الكبرى.

الفوز على سوسييداد جاء باستحقاق تام وأداء لم يحدث منذ فترة طويلة، نال استحسان جماهير الخصوم قبل جماهير الملكي.

في النهاية لم يكن القرب من حسم لقب الدوري هو المكسب الوحيد من تلك المباراة، فتوليفة خط الوسط التي ظهرت ستفيد ريال مدريد كثيرًا فيما يلي.

وأخيرًا وقبل مواجهة باريس سان جيرمان، لو لعب ريال مدريد بنفس الأداء والطريقة فسيضمن إلى حد كبير تجاوز دور الـ 16 ولو لم يفعل ذلك لن يلوم أي مشجع أي لاعب أو مدرب للنادي ولن يستطيع أحد أن يتهمهم بالتقصير.