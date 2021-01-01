ريال مدريد وبرشلونة يقاطعان اجتماع الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد لم يعلم بمناقشة قضية دوري السوبر

لم يحضر ريال مدريد وبرشلونة، اجتماع رابطة الدوري الإسباني للحقوق السمعية والبصرية، اليوم، الخميس بسبب الاعتراض على مناقشة دوري السوبر.

الاجتماع يتم انعقاده بشكل منتظم، من أجل مناقشة العديد من الجوانب المالية الخاصة بالمسابقة، ولكن برشلونة وريال مدريد قررا عدم الحضور للمرة الأولى منذ ظهور هذه اللجنة.

وهذا ما كشفت عنه صحيفة"as" الإسبانية، حيث أشارت إلى اعتقاد المسؤولون عن الثنائي الإسباني، أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لمناقشة هذه القضية.

وكان من المقرر أن تناقش الهيئة بعض الجوانب الهامة الخاصة بدوري السوبر، مثل الأندية المشاركة وتأثير المنافسة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ريال مدريد أرسلوا بريدًا إلكترونيًا ليخبروا فيه رابطة الليجا بقيادة خافيير تيباس، أنهم لن يحضروا الاجتماع بسبب الحديث عن الدوري الأوروبي الممتاز والمعروف إعلاميًا بدوري السوبر.

أنخيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد تواجد أيضًا في الاجتماع، وأبدى اعتراضه على مشروع دوري السوبر، مؤكدًا عدم علمه بوجود هذا الموضوع بجدول أعمال الاجتماع، حيث شدد على معارضته لهذه الفكرة.

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يذكر أن مقترح دوري السوبر ظهر بقوة خلال العام الماضي، وسط اعتراضات من بعض الأندية بالإضافة للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي.