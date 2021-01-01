سيميوني: سنتابع الكلاسيكو لكن النتيجة لن تغير الكثير بسباق الدوري

المدرب الأرجنتيني يصب كامل تركيزه على مواجهة بيتيس

أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أنه سيتابع الكلاسيكو بين ريال مدريد برشلونة، نظرًا للأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المباراة عمومًا وبالنسبة للمنافسة على الدوري الإسباني.

أتلتيكو يحتل صدارة الدوري، بفارق ضئيل عن قطبي الليجا، حيث يلعب الفريق في مواجهة صعبة أمام ريال بيتيس من أجل تأمين الصدارة.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لهذه المباراة:"بكل تأكيد سأشاهد الكلاسيكو لأنها مباراة عالمية والجميع يتابعها باهتمام".

وأضاف:"هي مواجهة بين فريقين مميزين كل منهما في لحظة جيدة هذا الموسم، برشلونة يقدم مستويات مميزة في الدوري وريال مدريد يتألق في دوري الأبطال".

وتابع:"النتيجة لن تغير الكثير في مجرى الأمور، هدفنا هو الفوز على ريال بيتيس في المباراة القادمة لنا".

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واستكمل الأرجنتيني:"المباراة ستكون شيقة جدًا من الناحية الهجومية، هناك مجموعة مميزة من المواهب لديهم، ومن جهتنا سنحاول التصدي للقوة التي يمتلكونها".

يذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة.