"ريال مدريد وبرشلونة أقزام أمام النصر!"

النصر أهم من الكلاسيكو

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أن مواجهة النصر أمام الفيحاء، أهم من الكلاسيكو الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد.

ريال مدريد وبرشلونة أقزام!

ووصف القحطاني ريال مدريد وبرشلونة بالأقزام أمام نادي النصر، مشيرًا إلى أنه سيشاهد مباراة النصر ولن يهتم بالكلاسيكو الذي ينتظره الجميع!

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ونشر القحطاني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يتحدث فيها عن أهمية مواجهة النصر أمام الفيحاء.

وجاء نص ما كتبه القحطاني كالآتي: "عذرًا برشلونة عذرًا ريال مدريد، أنتم مقارنة بالنصر (أقزام)، حتى وإن كنت مدريدي (قُحّ)".

وتابع: "لذلك الأولوية بالنسبة لي مباراة النصر والفيحاء، وإن أسعفني الوقت تابعت (مُلخص) مباراتكم بعد نهاية مباراة العالمي، وإن لم يسعفني الوقت الأمر بالنسبة لي غير مهم".

مواجهة النصر في نفس موعد الكلاسيكو

ومن المقرر أن يلعب نادي النصر مواجهته أمام الفيحاء، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي، في تمام السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتُقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الخامسة والربع مساءً، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتعارض موعد المباراتين، حيث لن يتمكن الجمهور النصراوي من متابعة مباراة الكلاسيكو الذي ينتظرها الجميع.

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