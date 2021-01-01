ريال مدريد واحترام اللعب المالي النظيف .. كيف أنقذته إدارته من كارثة برشلونة الاقتصادية؟

تقارير صحفية تكشف كيف أنقذ ريال مدريد نفسه من كارثة برشلونة الاقتصادية الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن طريقة تفادي ريال مدريد لكارثة اقتصادية مماثلة لتلك التي وقع فيها برشلونة مؤخرًا بسبب فيروس كورونا والعقود الكبيرة لنجومه.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي دومًا ما احترمت اللعب المالي النظيف والقواعد الخاصة به سواء في الاتحاد الأوروبي أو رابطة الليجا.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد عملت بقاعدة أخرى لم تتواجد في لوائح الاتحاد الأوروبي ولا في رابطة الليجا، كانت تخصهم بشكل أساسي.

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وتصر إدارة النادي الملكي على عدم توسيع الفجوة في الرواتب الخاصة بنجومهم، لاقتناعهم أن أي رفع للرواتب عن السقف الخاص بها سيتبعه كارثة إقتصادية وطلبات من نجوم الفريق بالتساوي بغيرهم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي كان على وشك السقوط في نفس أزمة برشلونة الحالية، وهي المشكلة التي تخص العقد الضخم لليونيل ميسي قائد الفريق.

وذكرت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو تعامل مرتين بشكل مبالغ فيه فيما يتعلق بالراتب المطلوب من ناديه، الأولى كانت في 2012 وتم التعامل معها بشكل جيد بسبب اغلاق سوق الانتقالات.

أما المرة الثانية فكانت في 2018 وعندها اتفق النادي مع اللاعب أن المبلغ الذي يطلبه كراتب مستحيل تقديمه له، وتم الاتفاق على تخفيض قيمة الشرط الجزائي الخاص به ليتم السماح له بالرحيل.