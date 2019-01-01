ريال مدريد وإنتر وبرشلونة .. من يحسم التأهل ويتفادى شبح الدوري الأوروبي؟

مرحلة الحسم تبدأ في دوري أبطال أوروبا

تبدأ المرحلة الحاسمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما تنطلق الجولة الخامسة وقبل الأخيرة مساء الثلاثاء المقبل.

العديد من الآمال تنعقد على هذه الجولة لبعض الفرق، من أجل حسم تأهلها لتجنب وداع البطولة والمسابقات القارية بشكل نهائي لهذا الموسم، وكذلك لعدم الذهاب للدوري الأوروبي.

بعض الفرق الكبيرة قد تلقى هذا المصير بالانتقال للبطولة الأضعف والأقل شهرة..

مواجهة صعبة لريال مدريد

الفريق الإسباني يلعب على أرضه ضد باريس سان جيرمان، بعد الخسارة الثقيلة بحديقة الأمراء بالذهاب.

المباراة قد تشهد عودة النجم البرازيلي نيمار، مما يمثل خطورة كبيرة جداً على ريال ومدربه زين الدين زيدان.

الميرينجي في المركز الثاني بـ7 نقاط، مقابل 12 لباريس الذي حسم التأهل بالفعل، مقابل نقطتين لكلوب بروج ونقطة لجالطة سراي.

خسارة ريال وفوز بروج على جالطة سراي، يعني أن المواجهة الأخيرة بين الفريقين الإسباني والبلجيكي خارج ملعب ريال ستحسم تأهل أي منهما.

خروج مبكر لمورينيو؟

توتنهام ومدربه الجديد جوزيه مورينيو، يلعب ضد أوليمبياكوس بالمجموعة الخامسة، في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

سبيرز مطالبون بتحقيق الفوز حيث يحتلون المركز الثاني بـ7 نقاط، مقابل 3 لريد ستار الصربي الذي يلعب مع بايرن ميونخ.

الفريق الإنجليزي قد يتلقى مساعدة كبيرة من بايرن قد تحسم تأهله، مقابل فوزه على أوليمبياكوس، ولكن في حالة التعثر أمام الفريق اليوناني، سيصبح في وضع لا يحسد عليه عندما يحل ضيفاً على بايرن بالجولة الأخيرة في ملعب أليانز أرينا.

مشهد مكرر لأتلتيكو

النتائج المتخبطة للفريق الإسباني هذا الموسم، قد تطيح به تماماً من دوري الأبطال، خاصة وأنه يلعب مع يوفنتوس على ملعبه ووسط جماهيره.

أتلتيكو في المركز الثاني بـ7 نقاط، مقابل 10 يوفنتوس، و3 لكل من لوكوموتيف موسكو وبايرليفركوزن.

تعثر أتلتيكو أمام يوفي، يمنح الفائز من مواجهة ليفركوزن ولوكوموتيف فرصة ذهبية للصعود على حساب دييجو سيميوني ورفاقه بالجولة الأخيرة.

مصير نابولي في يد كلوب

الفريق الإيطالي يأتي في المركز الثاني بمجموعته بـ8 نقاط، مقابل 9 لليفربول و4 لريد بول سالزبورج النمساوي ونقطة وحيدة لجينك.

نابولي يحل ضيفاً على الريدز في مواجهة شرسة، الخسارة فيها ستقلص من حظوظه في التأهل، وتفتح الطريق أمام سالزبورج بحالة الفوز على نظيره البلجيكي.

وتبقى بذلك مواجهته مع سالزبورج في الجولة الأخيرة، لتحسم من يتأهل منهما ومن يذهب للدوري الأوروبي.

مجموعة الموت

بكل تأكيد المجموعة الأصعب هي السادسة، والتي يواجه فيها الجميع خطر الذهاب لليوروباليج وتوديع الأبطال.

برشلونة في المركز الأول بـ8 نقاط، بوروسيا دورتموند 7، إنتر 4 والطرف الأضعف سلافيا براج نقطتين.

إنتر يخوض هذه الجولة ضد براج، بينما يخوض برسا اختباراً صعباً أمام دورتموند على ملعب كامب نو.

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الجولة الأخيرة ستشهد المواجهة الأقوى بين برشلونة وإنتر، مما يعني أننا سنشهد وداع أحدهما، أو تأهلهما معاَ والإطاحة بدورتموند.

المعضلة الأصعب

المجموعة الثامنة والأخيرة لا تقل شراسة عن السابقة، نظراً لتساوي 3 فرق في الرصيد قبل آخر جولتين.

أياكس أمستردام وتشيلسي وفالنسيا يتساوون جميعاً بـ7 نقاط، بينما خرج ليل من الصورة بشكل كبير بنقطة وحيدة.

البلوز يحلون ضيوفاً على فالنسيا في مواجهة صعبة، الخسارة تعني الدخول في مأزق كبير قبل اللعب أمام ليل بالجولة الأخيرة.

حظوظ أياكس تبدو الأفضل حيث يلعب أمام ليل خارج أرضه، قبل استضافة فالنسيا على ملعبه، ولكن كل شيء يظل وارداً في ذات الأذنين.