ريال مدريد وأتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة 19 الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو..

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ريال مدريد 3 × 1 أتلتيك بيلباو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية لهدف، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات قاددمة.

92' جووووووووووووووووووووووووول! بنزيما يحسم المباراة من مرتدة مثالية يسددها من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك.

91' كورتواااااا!!! تصدي أكثر من رائع لانفراد لبيلباو خرج وانقض على الكرة ببراعة ليحرم الباسكي من التعادل.

90' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

85' الظهور الأول على مناطق ريال مدريد من بيلباو من تسديدة تدخل راموس في اللحظة الأخيرة وأنقذها قبل الوصول للمرمى.

80' ريال مدريد يترك الكرة لبيلباو الذي يعجز عن فعل أي خطورة تذكر حتى الآن.

73' جووووووووووووووووووووووووووول! بنزيما يضع الهدف الثاني بعد عرضية مثالية من كارباخال حولها برأسه في الشباك.

64' تسديدة أخرى قوية من توني كروس ولكن هذه المرة في منتصف المرمى ويمسك بها الحارس بنجاح.

58' ريال مدريد بدون أنياب حتى الآن، استحواذ من دون خطورة، لا توجد قدرة على اختراق مناطق بيلباو.

54' فينيسيوس يحرز هدف التقدم لريال مدريد، ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل على الدولي البرازيلي.. التعادل سيد الموقف إلى الآن.

52' جوووووووووووووووووووووول! كابا يحرز التعديل للريال، استلم الكرة في منطقة الجزاء وسددها فصدها كورتوا وتابعها وسددها ثانيةً لتدخل الشباك.

48' بيلباو يطالب بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد راموس ولكن الحكم وتقنية الفيديو يرفضان.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

46' قذيفة أرضية من توني كروس في الشباك.. جوووووووووووووووووووووول! الملكي يتقدم أخيرًا.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع..

43' فالفيردي يهدر فرصة هدف محقق بعدما نزلت الكرة أمامه على حدود منطقة الستة أمتار ليسددها ولكن لسوء حظه تأتي بجوار المرمى بأمتار.

40' مودريتش يرفع كرة ذكية لفينيسيوس داخل منطقة الستة أمتار ليسددها من لمسة واحدة إلا أن الحارس أوناي سيمون تعملق وتصدى لهدف محقق.

32' لا يزال ريال مدريد يستحوذ على الكرة بدون فاعلية أو كرة خطيرة تذكر، شوط ممل من الطرفين حتى الآن.

26' تسديدة رائعة من فالفيردي من داخل منطقة الجزاء ولكنها تأتي بجوار المرمى بأمتار، الريال الأقرب الآن.

18' فينيسيوس يطالب بركلة جزاء ولكن الإعادة تشير لعدم وجود عرقلة له.

13' بطاقة حمراء لراؤول جارسيا بعد تدخل عنيف على توني كروس.. بيلباو يكمل المباراة بعشرة لاعبين.

12' بيلباو يطالب بركلة جزاء بعد عرقلة من راموس لويليامز أثناء انفراده لكن الحكم يرفض الأمر.

9' بنزيما يهدر الهدف الأول للريال بعد عرضية وصلت له على خط المرمى لكنها فشل في التعامل معها.

5' ريال مدريد يستحوذ على الكرة بدون خطورة حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

تشكيل أتلتيك بيلباو:

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون

يوري - إنيجو مارتينيز - ييراي - كابا

داني جارسيا - أوناي فينسيدور

دي ماركوس - راؤول جارسيا - أليكس برينجوير

ويليامز

بينما على الجانب الآخر، أتلتيك بيلباو صاحب المركز الـ13، يسعى للخروج بتعادل أو يخطف فوز مفاجيء كما فعل قادش مع ريال مدريد.

كتيبة زيدان بعد أن تمكنوا من الصعود لدور الـ16 بنجاح في دوري أبطال أوروبا، وايضًا بعد أن حسموا ديربي العاصمة الإسبانية وتغلبوا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/0، بالطبع يخوضوا اللقاء بروح وثقة عالية جدًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو