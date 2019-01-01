أريولا: سعيد بالعمل مع زيدان وشائعات مبابي لا تخصني

تحدث أيضاً عن المنافسة مع تيبو كورتوا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب ألفونس أريولا حارس ريال مدريد الجديد، عن سعادته باللعب للنادي الإسباني، والعمل مع أسطورته زين الدين زيدان.

أريولا انضم لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية مع كيلور نافاس المنتقل لباريس سان جيرمان.

ريال قام بتقديم حارسه في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الجمعة، ليتحدث في مؤتمر صحفي عن شعوره تجاه التجربة الجديدة.

وقال أريولا في تصريحاته:"يشرفني القدوم هنا للعمل مع أسطورة مثل زيدان، واتطلغ لبذل كل ما بوسعي من أجل الفريق".

وأضاف:"زيدان قام بمقابلتي ورحب بقدومي للنادي، سأسعى لاستغلال هذه الفرصة بأقصى شكل ممكن".

إمكانية قدوم كيليان مبابي:"الشيء الوحيد الذي تحدثت معه عنه كان تعافيه من الإصابة، لديه مسيرته الخاصة مع باريس وكل تركيزي في ريال فقط".

اللعب أمام ناديه السابق:"صدفة عظيمة جداً لعودتي بهذه السرعة، لم أتحدث معهم ولكني أريد خوض هذه التجربة".

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المنافسة مع كورتوا:"يلعب بيده اليسرى وأنا باليمنى، الحديث الذي دار مع المدرب سنحتفظ بتفاصيله، وأتوقع وجود العديد من الفرص التي سأسعى للاستفادة منها".

قدوم بوجبا لريال مدريد:"لا يوجد لدي ما أقوله عن تلك القصة، ولكنه لاعب عظيم يمتلك صفات مميزة".

يذكر أن أريولا يستعد للظهور أمام ناديه السابق باريس، عندما يلعب مع ريال ضد الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.