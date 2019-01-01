رئيس نابولي: ريال مدريد يطلب الكثير من أجل خاميس وإيكاردي يريد يوفنتوس

نابولي يفاوض اسماء كبرى هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس مصير صفقات الفريق المحتملة مثل خاميس رودريجيز من ريال مدريد وماورو إيكاردي، لاعب إنتر.

وأكدت عدة تقارير أن الاتفاق وشيك بين نابولي وصانع الألعاب الكولومبي، كما تحدثت عن عرض لضم إيكاردي في الأيام الأخيرة.

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وقال دي لاورنتيس مع "كوريري": "خاميس في رأيي الشخصي يأتي بعد كريستيانو رونالدو وميسي، يعجب أنشيلوتي كثيراً، اللاعب يريد نابولي ولكن ريال مدريد يغالي في طلباته ونحن ننتظر".

وأكمل: "إيكاردي لاعب لا يمكن تجاهل موهبته، ولكنه يريد دائماً يوفنتوس، وأنا أملك ميليك وميرتينز، كما أنني أفضل إنسيني".

وواصل: "رودريجو في المقابل أخبرنا أننه يفضل البقاء هناك، إلماس موهبة ويمكن أن تقدم الإضافة".

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وبدأ نابولي مطلع الأسبوع الجاري معسكره الإعدادي للموسم القادم في ديمارو تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.