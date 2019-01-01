موناكو ينافس روما على ضم ماريانو دياز

خرج تماماً من حسابات المدرب زين الدين زيدان للموسم الجديد

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، عرضاً رسمياً من نظيره الإيطالي روما، من أجل التعاقد مع مهاجمه ماريانو دياز.

صاحب الـ25 عاماً عاد لريال الصيف الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، طمحاً في توفير الدعم لهجوم الفريق.

ومع ذلك فشل مهاجم جمهورية الدومينيكان في دخول التشكيل الأساسي، لأي من جولين لوبيتيجي، سانتياجو سولاري وزين الدين زيدان.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت عدم ممانعة ريال في التخلي عن خدمات دياز هذا الصيف.

ويأتي ذلك لعدم رغبة زيدان في الاعتماد عليه ضمن خططه للموسم القادم، لتصبح فرصته في المشاركة شبه منعدمة.

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ومن المتوقع أن يرحب الميرينجي برحيله مقابل الحصول على مبلغ 20 مليون يورو.

ويواجه روما منافسة شرسة من نظيره الفرنسي موناكو، على ضم المهاجم الذي يبلغ راتبه 4 مليون يورو سنوياً.