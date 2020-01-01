ريال مدريد مهدد بفقدان إيسكو في بداية الموسم

شكوك حول ظهوره أمام ريال سوسييداد

يواجه لاعب الوسط الإسباني إيسكو، خطر الغياب عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ريال سيبدأ منافسات الدوري الإسباني بشكل متأخر، بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالبرتغال في شهر أغسطس الماضي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت احتمالية عدم ظهور إيسكو ببداية الموسم، وذلك لمعاناته من التواء في الكاحل، ليغيب عن تدريبات الفريق الجماعية.

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وأوضحت الصحيفة أن صانع ألعاب ريال سيغيب لمدة أسبوع آخر على الأقل، مما يعني غيابه عن لقاء رايو فاليكانو الودي يوم الأربعاء المقبل.

ووفقاً لحالة اللاعب وقتها، سيتم تحديد موقفه من اللعب ضد ريال سوسييداد يوم 20 سبتمبر الجاري، بناء على تقييم المدرب زين الدين زيدان والجهاز الطبي.

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وعلى جانب آخر يغيب أيضاً ماركو أسينسيو بسبب الإصابة، حيث يظل في صالة الألعاب الرياضية، بعد القيام بأشعة الرنين المغناطيسي لركبته اليسرى الثلاثاء الماضي.