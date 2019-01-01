مُكتشف فينيسيوس يكشف كواليس صعوده للقمة

واجهته العديد من الصعوبات في بداية مسيرته مع اللعبة

كشف كارلوس أبرانتيس مالك مدرسة الكرة بنادي فلامنجو البرازيلي، عن كواليس صعود فينيسوس جونيور جناح ريال مدريد من مرحلة الناشئين إلى قمة كرة القدم.

بلدة سان جونسالو لا تنام عندما يلعب ريال مدريد بسبب فينسيسوس وأبرانتيس، خاصة وأن الأخير يعتبر من أبطال المنطقة، وأول من شاهد نجم الميرينجي على أرض الملعب.

صحيفة "as" الإسبانية التقت بمكتشف فينيسيوس حيث قال:"في يوم من الأيام، تلقيت مكالمة حيث أخبرني رجل ما أنه يريدني رؤية إبنه يلعب الكرة".

وأضاف:"المتصل كان فينيسيوس خوسيه والد اللاعب، كان يعطي راتبه لأهله من أجل شراء الطعام، واضطروا للعيش في منزل جدته".

وتابع:"فينسيسوس كان رائعاً في تعامله مع الكرة، الجميع هنا يدفعون الأموال لدخول مدرسة الكرة، لم أرغب في القيام بأي استثناءات، ولكن الأمر اختلف تماماً مع فينيسيوس حيث حاولت مساعدته".

واستكمل:"أجد تشابهات كبيرة بينه ونيمار ورونالدينيو وروبينيو، خاصة في المراوغة واللمسة الأولى للكرة، الميزة ظهرت عليه منذ سن التاسعة وتوقعنا أن تكون له علامة بارزة في المستقبل".

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وأما عن مشكلته في اللعب مع فلامنجو:"كان يستقل حافلة لأكثر من 3 ساعات يومياً، منزله على بعد 145 كيلو متراً من المدينة الرياضية، ولكنه لم يهتم لشعوره باقتراب حلمه ولن يوقفه أي شيء".

يذكر أن صاحب الـ19 سنة انضم لريال مدريد مقابل 40.50 مليون جنيه إسترليني، وسجل 5 أهداف بقميص الفريق الإسباني وصنع 13 هدفاً بكل البطولات.