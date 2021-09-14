" ريال مدريد مع أنشيلوتي أخطر مما كان مع زيدان"

مدرب إنتر يحذر فريقه من ريال مدريد مع أنشيلوتي لهذا السبب

اعترف سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر بقلقه من خطورة فريق ريال مدريد الحالي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي عن ما كان عليه تحت الفرنسي زين الدين زيدان، خصوصًا تألق اللاعب فينيسيوس جونيور.

البرازيلي فينسيوس يعيش أفضل لحظاته مع ريال مدريد ويقدم حاليًا أفضل نسخة ممكنه، حيث سجل أربعة أهداف في المباريات الأربع الأولى من الدوري الإسباني، بما في ذلك هدف الأحد الماضي ضد سيلتا فيجو.

وسيحتضن ملعب "سان سيرو" لقاء محتم بين إنتر الإيطالي ونظيره الإسباني، ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في أولى مبارات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ماذا قال مدرب إنتر عن المواجهة؟

تحدث إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء وقال: "أنا قلق بشأن التنظيم الذي يمتلكه ريال مدريد، لقد رأينا أيضًا فريقًا رائعًا مع زيدان، الذي فاز في إسبانيا وأوروبا لكن مع كارلو دائمًا المباراة هجومية وفي نفس الوقت يظهر الكثير من التنظيم".

وأضاف: "أنشيلوتي هو أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، إنه مدرب رائع ويسعدني التحدث معه عن كرة القدم. إنه يعرف كيف ينظم فريقه".

ما هو أكثر ما يقلق إنزاجي؟

أكد سيموني إنزاجي أن فريقه سيهتم لايقاف خطورة فينيسيوس، جناح ريال مدريد وقال: "بدون شك، سوف نستخدم تكتيك خاص مع فينيسيوس".

على الرغم من حقيقة أن الإنتر لم يكن بطلاً في دوري أبطال أوروبا منذ 11 عامًا، إلا أن إنزاجي أعرب عن ثقته في لاعبيه وقال: "فرصة رائعة جدًا لكتابة صفحة جيدة في تاريخهم".

هل الخبرة مهمة في دوري أبطال؟ إنزاجي يرد

"الخبرة مهمة للغاية في هذه المباريات، نعلم أن المجموعة ليست سهلة لأنه بالإضافة إلى مدريد هناك فرق أخرى (شاختار دونيتسك وشريف تيراسبول) سنبذل قصارى جهدها حتى لا نكون في مأزق".

وتابع: "لقد وصلت للتو إلى مباراتي الـ 50 بين الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، لذلك من الطبيعي أن يتمتع أنشيلوتي بخبرة أكثر مني".

واختتم الإيطالي حديثه: "ما يمكنني قوله هو أننا نحاول التحضير للمباراة بأفضل طريقه ممكنه وسيكون من الرائع اللعب أمام جماهيرنا في ملعب مثل هذا "سان سيرو".

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