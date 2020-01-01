محاولة ألمانية لضم يوفيتش في يناير

اللاعب يعاني من التهميش في ريال مدريد

تعود التكهنات مرة أخرى حول مصير المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وإمكانية رحيله عن ريال مدريد خلال أقرب فرصة ممكنة.

يوفيتش انضم لريال قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يوليو 2019، بصفقة وصلت قيمتها 63 مليون يورو.

اللاعب فشل في ترك بصمته مع الفريق الإسباني، وأصبح من ضمن المهمشين لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت أن فرانكفورت سيحاول استعادة اللاعب مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت أن النادي سيتقدم بعرض لريال، من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ23 سنة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بسبب اقتراب فرانكفورت من خسارة مهاجمه باس دوست، والذي أصبح على أعتاب الانتقال لنادي كلوب بروج البلجيكي.

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يذكر أن يوفيتش ظهر في 5 مباريات فقط مع ريال هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أي أهداف حتى الآن.